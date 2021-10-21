Путин выразил благодарность Европе за санкции

Эффект хороший

Введенные Европой санкции в отношении России – в том числе в области сельского хозяйства – сыграли свою роль. Ответные меры и импортозамещение оказали положительный эффект, заявил президент России Владимир Путин.

"Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства… За санкции вообще - но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Президент признался, что поначалу у него было чувство тревоги. Однако, по словам Путина, эффект в целом очень хороший. Россия увеличивает поставки продовольствия на мировой рынок – экспорт достиг уже свыше 25 миллиардов долларов. Глава государства поблагодарил за такие достижения российских сельхозпроизводителей, передает ТАСС.

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