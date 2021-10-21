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Симона Халеп продолжила удачное выступление на "Кубке Кремля"

21:13
  • четверг
  • 21 октября 2021

Румынская теннисистка победила россиянку Веронику Кудерметову в двух сетах, но не без борьбы

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", передает корреспондент "ТВ Центра".

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Во втором круге спортсменка оказалась сильнее россиянки Вероники Кудерметовой. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Первый сет взяла Халеп. Кудерметова делала слабые подачи и совершила много ошибок. В начале матча россиянка смогла взять лишь один гейм. Однако уже во втором сете развернулась настоящая борьба, теннисистки шли почти ровно. Румынка довела игру до тай-брейка, но одолела соперницу. Матч продолжался 1 час и 44 минуты.

Болельщики в ходе матча активно поддерживали Кудерметову, многие пришли на трибуны с плакатами.

Халеп и Кудерметова ранее не раз встречались на корте. В двух парных матчах побеждала россиянка, а в синглах – всегда сильнее румынка.

За выход в полуфинал Халеп побьется с отобравшейся на Итоговый турнир WTA Марией Саккари (Греция).

Таким образом, в четверг определились все четвертьфинальные пары женского одиночного разряда "ВТБ Кубка Кремля":

Арина Соболенко – Екатерина Александрова;

Мария Саккари – Симона Халеп;

Маркета Вондроушова – Анастасия Павлюченкова;

Анетт Контавейт – Гарбинье Мугуруса.

Финал пройдет в воскресенье, 24 октября.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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Румынская теннисистка Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп
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