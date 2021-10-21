Бундестаг выступил за скорейший запуск "Северного потока-2"

Этого требует повышенный спрос на газ в Европе

Энергокризис в Европе и продолжающееся повышение спроса на газ требуют скорейшего запуска "Северного потока-2". С совместным заявлением выступили главы комитетов парламента ФРГ Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

"Высокий спрос на природный газ, в частности, требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", - отмечается в заявлении.

Главы комитетов бундестага подвергли критике сопредседателя немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналену Бербок. Она ранее призвала не выдавать разрешения на запуск "Северного потока - 2" до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. Бербок также возложила на Россию частичную ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе, передает ТАСС.

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