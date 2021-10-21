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Путин оценил свою роль в истории

22:04
  • четверг
  • 21 октября 2021

Президент выступил на сессии клуба "Валдай"

Размышления о своей роли в истории мешают работе, поэтому Владимир Путин об этом не думает. Президент России признался в этом, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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"Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения", - сказал Путин.

Российский лидер ответил на вопрос, какие свои достижения он считает главными, когда думает о собственной роли в истории. Что касается достижений за годы работы президентом, то самым важным Путин считает снижение уровня бедности в стране, передает РИА Новости. По данным президента России, она снизилась с 40 миллионов до 20 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума.

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