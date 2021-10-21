Тесты будут сдаваться раз в неделю

Переписчиков населения протестируют на коронавирус как минимум четырежды за время их работы. Процедуру они будут проходить каждую неделю – а если возникнет подозрение на COVID-19, им придется сдавать дополнительные анализы.

"Всех переписчиков будут тестировать на ковид минимум четыре раза за все время переписи, каждую неделю по плану. В случае, если будет выявлен контакт с зараженными, будут проведены дополнительные тесты", - сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Переписчики отчитываются о своем самочувствии ежедневно. При этом информация со всей страны ежедневно направляется в Росстат, отметил Смелов

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность заполнить переписной лист на портале госуслуг.

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