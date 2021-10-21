ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переписчиков населения протестируют на коронавирус

22:21
  • четверг
  • 21 октября 2021

Тесты будут сдаваться раз в неделю

Переписчиков населения протестируют на коронавирус как минимум четырежды за время их работы. Процедуру они будут проходить каждую неделю – а если возникнет подозрение на COVID-19, им придется сдавать дополнительные анализы.
Всероссийская перепись населения затронет жителей 23 млн домов

"Всех переписчиков будут тестировать на ковид минимум четыре раза за все время переписи, каждую неделю по плану. В случае, если будет выявлен контакт с зараженными, будут проведены дополнительные тесты", - сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Переписчики отчитываются о своем самочувствии ежедневно. При этом информация со всей страны ежедневно направляется в Росстат, отметил Смелов

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность заполнить переписной лист на портале госуслуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Перепись населения
Перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.