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Производители сообщили о росте цен на колбасы и сосиски

08:11
  • пятница
  • 22 октября 2021

Это связано с подорожанием сырья

Как пишет в пятницу газета "Известия", ведущие компании, которые занимаются переработкой мяса, уведомили о подорожании своей продукции на 7-20%.
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"Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября - начала ноября", - сказано в материале издания.

Уточняется, что речь идет в том числе о компаниях "Останкино", "Мираторг", "Клинский" и "Дымов".

Рост цен, по данным газеты, связан с подорожанием сырья, яичного меланжа, моющих средств и упаковки.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что предпринимают для стабилизации ситуации комплекс мер. Так, 10 миллиардов рублей выделяют животноводческим предприятиям - в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

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