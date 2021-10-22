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В Кремле оценили влияние речи Путина на отношения с Западом

08:11
  • пятница
  • 22 октября 2021

На "Валдае" президент подверг критике подход западных стран по многим вопросам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли речь Владимира Путина на Валдайском форуме сказаться на отношениях со странами Запада.
Выступление Путина на "Валдае". Главное

"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

В своем выступлении Путин заявил, что разумная линия поведения в период мирового переустройства - умеренный консерватизм. Он не дает идти вниз и не создает хаос.

Кроме того, российский лидер подверг критике некоторые подходы Запада по различным вопросам - это в том числе касается дискуссии о правах мужчин и женщин.

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