Жертвой стрельбы на съемках фильма в США стал оператор

Стрелять мог актер Алек Болдуин

На съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием американского актера Алека Болдуина произошла стрельба, передает портал TMZ. Пострадали два человека, в том числе оператор - 42-летняя Галина Хатчинс. Она позднее скончалась в больнице.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми, но пуля разлетелась на осколки.

Второй пострадавший - 48-летний режиссер Джоэл Соуза - находится в больнице в критическом состоянии. По некоторым данным, выстрел произвел сам Болдуин.

Чем именно вызван инцидент, выясняет полиция. Рассматриваются версии о человеческом факторе и поломке реквизита. Съемки остановлены.

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