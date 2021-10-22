ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвой стрельбы на съемках фильма в США стал оператор

08:28
  • пятница
  • 22 октября 2021

Стрелять мог актер Алек Болдуин

На съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием американского актера Алека Болдуина произошла стрельба, передает портал TMZ. Пострадали два человека, в том числе оператор - 42-летняя Галина Хатчинс. Она позднее скончалась в больнице.
В аэропорту Мехико произошла перестрелка

Уточняется, что инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми, но пуля разлетелась на осколки.

Второй пострадавший - 48-летний режиссер Джоэл Соуза - находится в больнице в критическом состоянии. По некоторым данным, выстрел произвел сам Болдуин.

Чем именно вызван инцидент, выясняет полиция. Рассматриваются версии о человеческом факторе и поломке реквизита. Съемки остановлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь США
Скорая помощь США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.