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Составлен рейтинг кредитного благополучия россиян

08:17
  • пятница
  • 22 октября 2021

Самая дорогая потребительская корзина - на Чукотке

Фонд развития гражданского общества, основываясь на данных Центробанка и Росстата, составил рейтинг финансовой стабильности населения, а также изучил средние размеры зарплаты и потребкорзину. Результатами исследования делится газета "Известия".
Опрос показал, кто из специалистов больше всего доволен зарплатой

Лидерами списка с самой высокой средней зарплатой стали ЯНАО (143 тысячи рублей), Чукотка (132 тысячи), Магаданская область (118 тысяч), Камчатка (107 тысяч) и Москва (105,2 тысячи рублей).

Что касается самой дорогой потребительской корзины, таковую обнаружили на Чукотке (29,5 тысячи рублей). Далее в этом перечне идут Камчатка (26,7 тысячи), Москва (25,1 тысячи) и Магаданская область (24,5 тысячи рублей).

Как отмечено в исследовании, индекс кредитного благополучия показывает, сколько минимальных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.

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