В Европарламенте обвинили Россию во вмешательстве в дела других стран

Проект резолюции ЕП предлагает принять меры "противодействия вызовам"

В предварительном отчете специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству представлен проект резолюции, обвиняющей Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Согласно документу, Москва и Пекин "вмешиваются" в демократические процессы в иностранных государствах и якобы направили на выполнение этой задачи более 300 млн долларов за последние десять лет.

Авторы резолюции также обвиняют Россию и Китай в попытках расширить сферы своего влияния за рубежом, в том числе через культурные, образовательные центры и религиозные учреждения. В качестве примера называют "российское влияние" на православные церкви в Европе (в частности, в Сербии и Черногории), политику Кремля в отношении соотечественников в странах Балтии, а также концепцию русского мира, якобы нацеленную на "оправдание экспансионистских действий режима".

В документе выражена обеспокоенность Европарламента "распространением иностранной государственной пропаганды", в том числе через "контент RT, Sputnik или СМИ, спонсируемых Китайской коммунистической партией".

В качестве меры "противодействия вызовам" авторы резолюции предлагают принять различные меры, сообщает RT.

В сентябре депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой осудили и объявили незаконной интеграцию России и Белоруссии, а также создание объединенной военной сферы, общего нефтяного и газового рынка.

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