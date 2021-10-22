"От рационализма мало что осталось": эксперт о действиях европейских политиков

Политика бежит впереди экономики

Прологом к саммиту ЕС в Брюсселе стало высказывание венгерского премьера Виктора Орбана о деятельности Еврокомиссии: "Их утопические фантазии убивают нас, в этом проблема цен на энергию". Европейские лидеры обсуждают, где искать выход из энергетического кризиса, который останавливает в Европе промышленное производство и заставляет власти обращаться к гражданам с призывом: готовьтесь к новым счетам за отопление.

Ситуацию в Европе с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин:

"Времена меняются, но рассуждения о европейском прагматизме были верными в конце прошлого века, начале нулевых. С принятие Лиссабонского договора, когда экономический европейский союз начал трансформироваться в политический, они все больше стали политику переплетать с экономикой. Отсюда пошли все эти кульбиты и повороты, когда политика забегает впереди экономики и от рационализма мало что остается. Поэтому, когда мы говорим о санкциях, например, против "Северного потока – 2", ну согласитесь, он же нужен европейцам, немцам. Но есть какие-то силы, которые всегда находят причины, почему то или иное действие России нужно подвергнуть скрупулёзному рассмотрению под микроскопом, а потом перейти к санкциям", - заявил Топорнин.

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