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Москвичей предупредили о сильном ветре

08:22
  • пятница
  • 22 октября 2021

По столице пройдет холодный фронт

Управление МЧС по Москве предупредило столичных жителей о сильном ветре в пятницу.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта, с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве призывают не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобили тоже лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, детей же не следует оставлять без присмотра.

В пятницу в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 10-12 градусов выше нуля.

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