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Песков рассказал, покажут ли россиянам ревакцинацию Путина

08:28
  • пятница
  • 22 октября 2021

Решение примет сам глава государства

Президент России Владимир Путин сам решит, продемонстрируют ли населению кадры его ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили, от чего зависит ревакцинация Путина

Представитель Кремля отметил, что не знает, изменилось ли мнение Путина относительно демонстрации процесса прививки — первую вакцинацию журналистам не показали.

Песков подчеркнул, что "как он решит, так и будет", поскольку это "личное решение человека", сообщает РИА Новости.

Первым компонентом препарата от коронавируса Путин вакцинировался 23 марта, вторым – 14 апреля. Поскольку глава государства привился весной, у него сохраняется высокий титр антител, поэтому ревакцинацию президент пока не проходил.

В сентябре президент ушел на двухнедельную самоизоляцию после контакта с людьми, у которых позднее выявили COVID-19. Сам Путин остался здоров.

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