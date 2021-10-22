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Названа главная причина увольнения россиян на испытательном сроке

09:25
  • пятница
  • 22 октября 2021

Почти четверть опрошенных увольнялись по собственной инициативе

С увольнением в период прохождения испытательного срока сталкивался практически каждый третий россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в пятницу, 22 октября.
Опрос показал, сколько россияне тратят на работу в неделю

При этом 24% респондентов заявили, что увольнялись на испытательном сроке по собственной инициативе. Наиболее частой причиной принятия такого решения опрошенные называли несоответствие реальных условий труда тому, что было обещано на собеседовании.

Еще 7% участников исследования рассказали, что во время испытательного срока им приходилось увольняться по желанию работодателя.

У 61% россиян не возникало необходимости расторгать трудовой договор в период прохождения испытательного срока, еще 7% ни разу не устраивались на работу с таким условием, сообщает RT.

Опрос, проведенный ранее, показал, что в целом проступок является причиной увольнения 45% респондентов. 36% указали на плохие отношения с коллегами. 32% выделили частые опоздания и болезни.

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