Названа главная причина увольнения россиян на испытательном сроке

Почти четверть опрошенных увольнялись по собственной инициативе
С увольнением в период прохождения испытательного срока сталкивался практически каждый третий россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в пятницу, 22 октября.
При этом 24% респондентов заявили, что увольнялись на испытательном сроке по собственной инициативе. Наиболее частой причиной принятия такого решения опрошенные называли несоответствие реальных условий труда тому, что было обещано на собеседовании.
Еще 7% участников исследования рассказали, что во время испытательного срока им приходилось увольняться по желанию работодателя.
У 61% россиян не возникало необходимости расторгать трудовой договор в период прохождения испытательного срока, еще 7% ни разу не устраивались на работу с таким условием, сообщает RT.
Опрос, проведенный ранее, показал, что в целом проступок является причиной увольнения 45% респондентов. 36% указали на плохие отношения с коллегами. 32% выделили частые опоздания и болезни.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram