Погибший и 8 пострадавших: автобус опрокинулся в Свердловской области

Одного человека в результате аварии выбросило из салона

В Свердловской области водитель заказного автобуса, который направлялся из Серова в Екатеринбург, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

"В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. На место аварии выехали руководители управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД.

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