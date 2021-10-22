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Погибший и 8 пострадавших: автобус опрокинулся в Свердловской области

09:30
  • пятница
  • 22 октября 2021

Одного человека в результате аварии выбросило из салона

В Свердловской области водитель заказного автобуса, который направлялся из Серова в Екатеринбург, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
Последствия аварии с автобусом под Владимиром сняли на видео

"В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. На место аварии выехали руководители управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД.

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