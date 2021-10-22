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Ночь на 22 октября в Москве стала самой теплой за историю метеонаблюдений

09:24
  • пятница
  • 22 октября 2021

Температура не опускалась ниже плюс 12,1 градуса

Ночь на пятницу, 22 октября, стала в Москве самой теплой за 73 года метеонаблюдений на базовой метеостанции ВДНХ. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик уточнил, что столбики термометров не опускались ниже 12,1 градуса — это существенно превосходит прежний рекорд 22 октября 1984 года, когда в городе было +8,2 градуса. Метеостанция Балчуг в центре Москвы зарегистрировала еще более высокие значения — 12,8 градуса выше нуля.

Температуры, зафиксированные в ночь на 22 октября, оказались выше ночной климатической нормы июня (+11,5 градуса) и августа (+12 градусов), рассказал Тишковец в своем Instagram.

В столичном регионе ожидается похолодание после краткосрочного повышения температуры, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу, 23 октября, прогнозируется снижение температуры до 7-9 градусов, а на следующий день и ночью, и днем, показатель может составлять от нуля до пяти градусов выше нуля.

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