Ночь на 22 октября в Москве стала самой теплой за историю метеонаблюдений

Температура не опускалась ниже плюс 12,1 градуса

Ночь на пятницу, 22 октября, стала в Москве самой теплой за 73 года метеонаблюдений на базовой метеостанции ВДНХ. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что столбики термометров не опускались ниже 12,1 градуса — это существенно превосходит прежний рекорд 22 октября 1984 года, когда в городе было +8,2 градуса. Метеостанция Балчуг в центре Москвы зарегистрировала еще более высокие значения — 12,8 градуса выше нуля.

Температуры, зафиксированные в ночь на 22 октября, оказались выше ночной климатической нормы июня (+11,5 градуса) и августа (+12 градусов), рассказал Тишковец в своем Instagram.

В столичном регионе ожидается похолодание после краткосрочного повышения температуры, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу, 23 октября, прогнозируется снижение температуры до 7-9 градусов, а на следующий день и ночью, и днем, показатель может составлять от нуля до пяти градусов выше нуля.

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