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Матвиенко призналась, что влюбилась в Грецию

09:22
  • пятница
  • 22 октября 2021

"Греция навсегда останется в моем сердце", отметила спикер СФ

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко дала интервью для программы "Парламентская трибуна" телеканала парламента Греции, в котором заявила, что испытывает к этой стране особые чувства.
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В 1997-1998 годах Матвиенко была послом России в Греции.

"Я влюбилась в вашу страну. Греция навсегда останется в моем сердце, и я с такой радостью приехала снова в Грецию. Знаете, для меня это глоток свежего воздуха. Греция очень красивая страна. Замечательные потрясающие люди, добрые, открытые, гостеприимные", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Она добавила, что у нее много друзей в Греции, а в России особое отношение к этой стране было и 200 лет назад, когда Греция "начинала свою освободительную борьбу".

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