"Выживаем": как пандемия отразилась на доходах российских звезд

Многие жалуются на бедственное положение

Пандемия сильно ударила не только по простым гражданам, но и звездам шоу-бизнеса. Они жалуются на отмену концертов, падение доходов. Как повлияла пандемия на некоторых из них - в нашем тексте.

Виктор Рыбин опровергает слухи о бедственном положении своей семьи. Солист группы "Дюна" объясняет: на одном из многочисленных телешоу его слова вырвали из контекста, и тут же пошли заголовки о том, что Рыбин и Сенчукова живут чуть ли не в нищете.

"Нет, я не пошутил. Я сказал: "В данный момент у нас на кредитной карте 31 тысяча рублей". Но я же дальше тоже говорил. А они оставили только это", - уверяет он.

Шутка зашла так далеко, что мужа с женой стали обвинять в том, что они дурят своих поклонников. Из-за пандемии многие музыканты

стали давать концерты онлайн. Не остались в стороне и Рыбин с Сенчуковой.

"Чпок, чпок, чпок - и пошли деньги. Ну небольшие, но нормальные. Нет, кто-то писал: "Рыбин с Сенчуковой просто обнаглели, мы тут собираем деньги на благотворительность, а они себе. Крохоборы", - говорит Рыбин.

Рыбин опровергает слухи и о том, что после карантина ему пришлось расстаться с прибыльным бизнесом. Ещё в нулевые певец стал владельцем теплохода, но, по его словам, корабль никогда не был источником прибыли.

Рыбин и Сенчукова признаются: из-за отмены концертов их семье всё же пришлось непросто. Они продали не только машину, но и часть золотых украшений.

А вот Сергею Безрукову не до смеха. Народный артист переживает за будущее театра.

"Ещё до того, как случилось безобразие с пандемией, у нас были полные залы, и мы зарабатывали. А сейчас у нас проблема 50 процентов. И тем не менее..." - говорит он.

В этом году Безруков в пятый раз стал отцом. И это, по его словам, ещё не предел. Актёр несёт ответственность не только за свою большую семью, но и за коллектив Московского Губернского театра, в котором Безруков работает художественным руководителем.

"Зарабатываем деньги на стороне. Когда пошли на телевидение или в кино, и выживаем таким образом в наше сложное ковидное время, когда в театре до сих пор 50%, и жить здесь невозможно. Выживаем", - говорит он.

Юрий Лоза на жизнь не жалуется. Уже много лет он живёт на авторские отчисления и распродавать имущество, как Виктор Рыбин, не спешит.

"Мне звонят и говорят: "Не могли бы вы отработать в три раза дешевле, чем раньше?" В два-три раза. Я говорю: "Ребят, вы чего?" - "Ну вы же понимаете, кризис". Я говорю: "Ребят, вы думаете, я ответственен за кризис? Я его создал?" Я к пандемии не имею никакого отношения", - говорит он.

Кто-то, как Ольга Бузова, наоборот, из-за издержек, связанных с пандемией, лишь взвинтили цены за собственные выступления. Часовой концерт телеблондинки в октябре стал стоить на 300 тысяч рублей дороже и обойдётся ценителям её многочисленных талантов в 1,5 миллиона. Хватит и на подтанцовку, и на зимнюю резину.

"Я буду руководить огромным количеством людей. Проплачивать счета, решать по машине, по резине - сейчас скоро будут заморозки. Это всё решает эта худенькая, хрупкая девочка", - говорит она.

В фильмографии Константина Крюкова пять десятков ролей в кино и сериалах. И хотя многие проекты до сих пор стоят на паузе, актёр в этом видит, скорее, плюсы и уверят, что не прочь снова сесть на карантин.

"Мы так любим работать, что я хочу ещё карантин. И ещё карантин. И ещё. Я хочу сидеть дома и ничего не делать, читать книги", - уверяет он.

Ювелир и дипломированный художник, Крюков радуется, что отвечает только за себя и за свою семью, о чём раньше особо и не задумывался. А что касается книг, то читать их можно и без карантина.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

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