В Минсельхозе назвали причины роста цен на колбасу

Правительство принимает меры по стабилизации ситуации

Рост издержек животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий связан с комплексом причин. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в Министерстве сельского хозяйства, комментируя ситуацию с ценами на мясном рынке.

В ведомстве отметили, что производители работают в условиях значительно повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости.

Российское правительство принимает меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке мяса и мясной продукции. В частности, введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота.

Животноводам предоставляют льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

В 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов.

С 2022 года распределение средств государственной поддержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

Между тем ведущие компании, которые занимаются переработкой мяса, уведомили о подорожании своей продукции на 7-20% с конца октября — начала ноября.

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