В Германии призывают показать России силу

С заявлением выступила министр обороны ФРГ
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что НАТО следует продемонстрировать России готовность применить оружие - если возникнет такая необходимость.
"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море", - сказала глава Минобороны ФРГ в эфире радио Deutschlandfunk.
По мнению Крамп-Карренбауэр, Москва систематически нарушает воздушное пространство этих государств. Кроме того, политик обвинила Россию в разжигании миграционного кризиса и постоянных кибератаках.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает и не имеет агрессивных намерений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram