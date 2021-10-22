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В Германии призывают показать России силу

09:34
  • пятница
  • 22 октября 2021

С заявлением выступила министр обороны ФРГ

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что НАТО следует продемонстрировать России готовность применить оружие - если возникнет такая необходимость.
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"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море", - сказала глава Минобороны ФРГ в эфире радио Deutschlandfunk.

По мнению Крамп-Карренбауэр, Москва систематически нарушает воздушное пространство этих государств. Кроме того, политик обвинила Россию в разжигании миграционного кризиса и постоянных кибератаках.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает и не имеет агрессивных намерений.

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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