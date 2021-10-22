Наталья Сергунина рассказала о росте популярности смартфонов у москвичей

С учетом этого столичные власти развивают электронные сервисы

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства не только для звонков, но и для решения повседневных задач. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Департамент информационных технологий Москвы провел опрос, в ходе которого выяснилось: смартфоны имеются у 91% горожан в возрасте от 18 лет. 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% делают покупки в интернет-магазинах, 65% совершают бесконтактные платежи.

При этом 73% москвичей, владеющих смартфоном, одинаково часто используют его и персональный компьютер для покупок в интернете. Смартфон для игр использует 31% опрошенных, 70% слушают на нем музыку, 79% читают книги и новости. Кроме того, телефон используют для просмотра фильмов и видео (58%). Для сравнения: в 2018 году фильмы и видео на смартфоне смотрели 40% жителей, а музыку слушали 60%.

Также москвичи все чаще приобретают дополнительные устройства к своему смартфону: беспроводные наушники, фитнес-браслеты и умные часы. 32% жителей имеют умную технику дома, а у каждой второй семьи есть телевизор с выходом в интернет. Это стало возможным благодаря качеству и доступности мобильного интернета, а также растущему интересу к новым онлайн-сервисам и цифровым решениям.

Наталья Сергунина отметила, что такие исследования помогают оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. В настоящее время 60% трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты, поэтому для удобства жителей столичные власти развивают и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов

Большая часть государственных услуг в Москве переведена в электронный вид. В общей сложности в столице оцифровано свыше 380 услуг и сервисов для жителей, свыше 200 из которых предназначено для предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сентябре стало известно, что мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Оно номинировано в категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение".

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