ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала о росте популярности смартфонов у москвичей

09:55
  • пятница
  • 22 октября 2021

С учетом этого столичные власти развивают электронные сервисы

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства не только для звонков, но и для решения повседневных задач. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

Департамент информационных технологий Москвы провел опрос, в ходе которого выяснилось: смартфоны имеются у 91% горожан в возрасте от 18 лет. 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% делают покупки в интернет-магазинах, 65% совершают бесконтактные платежи.

При этом 73% москвичей, владеющих смартфоном, одинаково часто используют его и персональный компьютер для покупок в интернете. Смартфон для игр использует 31% опрошенных, 70% слушают на нем музыку, 79% читают книги и новости. Кроме того, телефон используют для просмотра фильмов и видео (58%). Для сравнения: в 2018 году фильмы и видео на смартфоне смотрели 40% жителей, а музыку слушали 60%.

Также москвичи все чаще приобретают дополнительные устройства к своему смартфону: беспроводные наушники, фитнес-браслеты и умные часы. 32% жителей имеют умную технику дома, а у каждой второй семьи есть телевизор с выходом в интернет. Это стало возможным благодаря качеству и доступности мобильного интернета, а также растущему интересу к новым онлайн-сервисам и цифровым решениям.

Наталья Сергунина отметила, что такие исследования помогают оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. В настоящее время 60% трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты, поэтому для удобства жителей столичные власти развивают и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов

Большая часть государственных услуг в Москве переведена в электронный вид. В общей сложности в столице оцифровано свыше 380 услуг и сервисов для жителей, свыше 200 из которых предназначено для предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сентябре стало известно, что мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Оно номинировано в категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка с телефоном
Девушка с телефоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.