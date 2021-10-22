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Под Рязанью горит цех по производству пороха

09:31
  • пятница
  • 22 октября 2021

Есть погибшие и пострадавшие

В Рязанской области загорелся цех по производству пороха, передают со ссылкой на источники ТАСС и "Интерфакс".
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"Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе. В цеху производился и хранился порох", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Согласно предварительной информации, три человека погибли, еще один госпитализирован с ожогами. 

Как передает РИА "Новости", МЧС называет причиной пожара нарушение технологического процесса. Вместе с тем СМИ пишут, что число погибших увеличилось до семи.

ОБНОВЛЕНИЕ (9:57): Пожарные ликвидировали открытое горение.

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