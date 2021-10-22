Под Рязанью горит цех по производству пороха

Есть погибшие и пострадавшие
В Рязанской области загорелся цех по производству пороха, передают со ссылкой на источники ТАСС и "Интерфакс".
"Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе. В цеху производился и хранился порох", - рассказал собеседник "Интерфакса".
Согласно предварительной информации, три человека погибли, еще один госпитализирован с ожогами.
Как передает РИА "Новости", МЧС называет причиной пожара нарушение технологического процесса. Вместе с тем СМИ пишут, что число погибших увеличилось до семи.
ОБНОВЛЕНИЕ (9:57): Пожарные ликвидировали открытое горение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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