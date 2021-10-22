На Украине второй день фиксируют рекордное число смертей от ковида

Всего в стране зарегистрировали более 2,7 миллиона случаев COVID-19

На Украине за минувшие сутки выявили 23785 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

"Госпитализирован 5141 инфицированный, 614 пациентов умерли от осложнений", - сообщил украинский Минздрав в Telegram. Смертность также оказалась рекордной.

Уточняется, что 95% госпитализированных на прошлой неделе - непривитые люди. При этом за последние 24 часа вакцинировалось рекордное число граждан - почти 270 тысяч.

Всего на Украине зарегистрировали более 2,7 миллиона случаев COVID-19, 63003 человека умерли. Полностью вакцинировано более 6,8 миллиона жителей.

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