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На Украине второй день фиксируют рекордное число смертей от ковида

10:07
  • пятница
  • 22 октября 2021

Всего в стране зарегистрировали более 2,7 миллиона случаев COVID-19

На Украине за минувшие сутки выявили 23785 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
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"Госпитализирован 5141 инфицированный, 614 пациентов умерли от осложнений", - сообщил украинский Минздрав в Telegram. Смертность также оказалась рекордной.

Уточняется, что 95% госпитализированных на прошлой неделе - непривитые люди. При этом за последние 24 часа вакцинировалось рекордное число граждан - почти 270 тысяч.

Всего на Украине зарегистрировали более 2,7 миллиона случаев COVID-19, 63003 человека умерли. Полностью вакцинировано более 6,8 миллиона жителей.

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