"Об уходе из тенниса не думаю": Симона Халеп отвергла слухи о завершении карьеры

Румынская теннисистка надеется поиграть еще два-три года

Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп дала пресс-конференцию в Москве после выхода в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля". Спортсменка, в частности, уточнила состояние после травмы в мае и ответила на слухи о завершении карьеры.

ТВЦ: Симона, расскажите, какую стратегию вы вместе с тренером Адрианом Марку выбрали для матча с Вероникой Кудерметовой (подробнее об этом матче читайте тут) и как уже на корте по ходу игры всё менялось.

Симона Халеп: Я концентрируюсь обычно только на себе, так было и сегодня. По ходу игры пришлось немного изменить свою подачу, фокус больше на корпус, но в целом я ничего не меняла. Я уже знала, что меня ждет. Я играла агрессивно, когда это было нужно, и защищалась, когда было необходимо - Вероника бьет по мячу сильно. У меня была смешанная игра, и это сработало.

ТВЦ: Как ваше здоровье? Вам удалось полностью залечить травму голени? В каком состоянии находится спина?

С.Х.: Я вылечилась после травмы голени, больше не чувствую боли. Я могу бегать и делать что угодно на корте. Спина - в норме. Но, конечно, мне не так просто играть матчи на этом уровне, потому что был большой перерыв в этом году. Я стараюсь делать все от меня зависящее, восстанавливаю форму, нахожу ритм.

ТВЦ: Текущий год - очень насыщенный для вас в личном плане. Свадьба, празднование юбилея. Всё это, плюс травма голени, породило слухи, спекуляции на тему завершения карьеры. Вы ожидали этих разговоров? Не раздражает ли вас это?

С.Х.: Я никогда не говорила о завершении карьеры. Я просто сказала, что травмировалась и что мне нужно время, чтобы восстановиться. Нет, я не думаю об уходе. Год был загруженный, но в личном плане это был прекрасный год. Сейчас я наслаждаюсь жизнью, я счастлива. Надеюсь поиграть еще года два-три точно.

Вечером в пятницу, 22 октября, Симона Халеп поборется за выход в полуфинал. Румынка сразится с греческой теннисисткой Марией Саккари. В случае победы соперницей спортсменки станет вторая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия) или российская теннисистка Екатерина Александрова.

В этом году Симоне Халеп исполнилось 30 лет. В настоящее время она занимает 19-е место в рейтинге WTA. В ее активе две победы на турнирах Большого шлема (всего 22 титула). На "Кубке Кремля" она побеждала в 2013 году.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram