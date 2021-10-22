МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре в Рязанской области

Загорелся цех, в котором производился и хранился порох

Семь человек стали жертвами пожара на заводе в Рязанской области. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что всего пострадали 17 человек, семеро из них погибли, один госпитализирован. Судьба девяти человек остается неизвестной. Открытое горение в помещении ликвидировано на площади 160 квадратных метров.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил выехать на место происшествия заместителю председателя регионального правительства Дмитрию Филиппову. Также на место пожара направлены две бригады санавиации, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе, в котором производился и хранился порох. МЧС считает причиной пожара нарушение технологического процесса. Угрозы населению нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram