ФСБ предотвратила теракт ИГ на Ставрополье

Подозреваемый задержан
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставропольском крае, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Уточняется, что атаку готовил сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Он планировал напасть на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства.
Подозреваемый задержан. При обыске у него дома нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы.
Возбуждено уголовное дело статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram