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ФСБ предотвратила теракт ИГ на Ставрополье

10:12
  • пятница
  • 22 октября 2021

Подозреваемый задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставропольском крае, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ ликвидировала группу террористов во Владимирской области

Уточняется, что атаку готовил сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Он планировал напасть на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства.

Подозреваемый задержан. При обыске у него дома нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Возбуждено уголовное дело статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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