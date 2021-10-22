ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора

10:34
  • пятница
  • 22 октября 2021

Актер выстрелил из реквизитного пистолета

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера фильма "Ржавчина" (Rust).
Жертвой стрельбы на съемках фильма в США стал оператор

Эту информацию подтвердил шерифа округа Санта-Фе. Обвинения против актера пока не выдвинуты, передает РИА Новости.

Мексиканское издание опубликовало первое фото 63-летнего Болдуина после смертельного инцидента. Предположительно, актер разговаривает по телефону после допроса.

Стрельба во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико утром 22 октября. Актеры должны были стрелять холостыми, но пуля разлетелась на осколки, которые задели двух человек, находившихся рядом. В результате оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице, а режиссер Джоэл Соус находится в критическом состоянии.

Чем именно вызван инцидент, выясняет полиция. Рассматриваются версии о человеческом факторе и поломке реквизита. Съемки фильма на время расследования остановлены.

Фильм "Ржавчина" рассказывает о преступнике Харланде Расте, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Алек Болдуин
Алек Болдуин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.