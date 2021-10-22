Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора

Актер выстрелил из реквизитного пистолета
Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера фильма "Ржавчина" (Rust).
Эту информацию подтвердил шерифа округа Санта-Фе. Обвинения против актера пока не выдвинуты, передает РИА Новости.
Мексиканское издание опубликовало первое фото 63-летнего Болдуина после смертельного инцидента. Предположительно, актер разговаривает по телефону после допроса.
Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI— Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021
Стрельба во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико утром 22 октября. Актеры должны были стрелять холостыми, но пуля разлетелась на осколки, которые задели двух человек, находившихся рядом. В результате оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице, а режиссер Джоэл Соус находится в критическом состоянии.
Чем именно вызван инцидент, выясняет полиция. Рассматриваются версии о человеческом факторе и поломке реквизита. Съемки фильма на время расследования остановлены.
Фильм "Ржавчина" рассказывает о преступнике Харланде Расте, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram