Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора

Актер выстрелил из реквизитного пистолета

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера фильма "Ржавчина" (Rust).

Эту информацию подтвердил шерифа округа Санта-Фе. Обвинения против актера пока не выдвинуты, передает РИА Новости.

Мексиканское издание опубликовало первое фото 63-летнего Болдуина после смертельного инцидента. Предположительно, актер разговаривает по телефону после допроса.

Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Стрельба во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико утром 22 октября. Актеры должны были стрелять холостыми, но пуля разлетелась на осколки, которые задели двух человек, находившихся рядом. В результате оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице, а режиссер Джоэл Соус находится в критическом состоянии.

Чем именно вызван инцидент, выясняет полиция. Рассматриваются версии о человеческом факторе и поломке реквизита. Съемки фильма на время расследования остановлены.

Фильм "Ржавчина" рассказывает о преступнике Харланде Расте, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.

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