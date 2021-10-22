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Врач объяснил, как правильно выбрать время для ревакцинации

10:56
  • пятница
  • 22 октября 2021

Важен срок, прошедший от первой вакцинации либо перенесенного коронавируса до ревакцинации

Эффективность ревакцинации от коронавирусной инфекции во многом зависит от правильности выбора времени ее проведения. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
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Медик отметил, что в настоящее время главным критерием выбора времени является срок, прошедший от первой вакцинации либо перенесенного коронавируса до ревакцинации. При этом продолжительность данного периода в разных государствах может различаться.

В США ревакцинацию рекомендуется проходить через восемь месяцев, в Израиле – через срок от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Крючков указал, что примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом укладываются оптимальные сроки ревакцинации.

Повысить эффективность ревакцинации можно будет тогда, когда ученые определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы населения, считает эксперт. Речь идет о понимании, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека в зависимости от пола, массы тела, возраста и других критериев.

Подобные исследования ведутся, однако результаты следует ожидать "не завтра", рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что борьба со штаммом коронавируса "дельта" выявила необходимость препарата для регулярного бустирования иммунитета. Делать это рекомендуется раз в полгода.

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