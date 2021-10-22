Врач объяснил, как правильно выбрать время для ревакцинации

Важен срок, прошедший от первой вакцинации либо перенесенного коронавируса до ревакцинации

Эффективность ревакцинации от коронавирусной инфекции во многом зависит от правильности выбора времени ее проведения. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Медик отметил, что в настоящее время главным критерием выбора времени является срок, прошедший от первой вакцинации либо перенесенного коронавируса до ревакцинации. При этом продолжительность данного периода в разных государствах может различаться.

В США ревакцинацию рекомендуется проходить через восемь месяцев, в Израиле – через срок от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Крючков указал, что примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом укладываются оптимальные сроки ревакцинации.

Повысить эффективность ревакцинации можно будет тогда, когда ученые определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы населения, считает эксперт. Речь идет о понимании, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека в зависимости от пола, массы тела, возраста и других критериев.

Подобные исследования ведутся, однако результаты следует ожидать "не завтра", рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что борьба со штаммом коронавируса "дельта" выявила необходимость препарата для регулярного бустирования иммунитета. Делать это рекомендуется раз в полгода.

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