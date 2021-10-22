Минобрнауки разрешило вузам перевести студентов на удаленку в нерабочие дни

Возможность продолжения обучения позволит обеспечить качество образования

Высшие учебные заведения могут перевести студентов на удаленное обучение или самостоятельную работу в период нерабочих дней. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки уточнил, что в связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования, цитирует Фалькова РИА Новости.

Президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. В отдельных регионах, где обстановка по COVID-19 наиболее непростая, нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября.

После подписания соответствующего указа главой государства в Минпросвещения рекомендовали школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами. Дистанционное обучение в эти дни не планируется.

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