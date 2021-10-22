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Захарова объяснила, где искать причины кризиса с мигрантами в ЕС

10:40
  • пятница
  • 22 октября 2021

Точно не в действиях Москвы или Минска

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Германию искать причины европейского миграционного кризиса в собственной политике, а не винить Москву и Минск.
"Ключ в Москве": В ФРГ нелегальную миграцию через Белоруссию связали с Россией

"Прямо так и говорят: виноваты Минск и Москва. Немецкая полиция, конечно, про коллег по НАТО, разрушивших Ирак и Сирию, не знает. Но разве немецкий полицейский позволит себе такой глубокий ретроспективый геополитический анализ?", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Дипломат добавила, что когда дело дойдет до "афганской волны", вопросы можно будет задать властям ФРГ.

20 октября Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии, заявил, что через территорию Белоруссии происходит поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

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