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Врио МЧС Чуприян вылетел на место ЧП в Рязанской области

10:56
  • пятница
  • 22 октября 2021

Открытое горение ликвидировано

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян вылетел на место пожара в Рязанской области.
МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре в Рязанской области

Врио министра будет координировать работу по ликвидации пожара и его последствий, передает РИА Новости.

На данный момент огонь удалось локализовать на площади 160 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.

Пожар на заводе, где производился и хранился порох, произошел утром 22 октября. По последним данным, погибли 7 человек, один пострадал – у него ожоги 99% площади тела. Судьба девяти остается неизвестной.

Следственный комитет, прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор начали проверку. МЧС считает причиной пожара нарушение технологического процесса. Угрозы населению нет.

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