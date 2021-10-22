Врио МЧС Чуприян вылетел на место ЧП в Рязанской области

Открытое горение ликвидировано
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян вылетел на место пожара в Рязанской области.
Врио министра будет координировать работу по ликвидации пожара и его последствий, передает РИА Новости.
На данный момент огонь удалось локализовать на площади 160 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.
Пожар на заводе, где производился и хранился порох, произошел утром 22 октября. По последним данным, погибли 7 человек, один пострадал – у него ожоги 99% площади тела. Судьба девяти остается неизвестной.
Следственный комитет, прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор начали проверку. МЧС считает причиной пожара нарушение технологического процесса. Угрозы населению нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram