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В Албании раскрыли детали дела о гибели россиян

10:59
  • пятница
  • 22 октября 2021

Тела четырех человек нашли в отеле

Как следует из отчета прокуратуры, на который ссылается портал Albanian Daily News, на телах четырех российских туристов, которых нашли мертвыми в отеле, нет следов насилия.
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"В документах говорится, что на телах погибших не обнаружено следов насилия, для проверки были взяли пробы воды из бассейна и хлора для дезинфекции", - отмечено в сообщении.

Тела четырех граждан России нашли в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. Согласно предварительной версии правоохранительных органов, причиной смерти стало удушье.

Местные СМИ писали со ссылками на источники, что люди могли отравиться хлором или пищей.

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