В Албании раскрыли детали дела о гибели россиян

Тела четырех человек нашли в отеле

Как следует из отчета прокуратуры, на который ссылается портал Albanian Daily News, на телах четырех российских туристов, которых нашли мертвыми в отеле, нет следов насилия.

"В документах говорится, что на телах погибших не обнаружено следов насилия, для проверки были взяли пробы воды из бассейна и хлора для дезинфекции", - отмечено в сообщении.

Тела четырех граждан России нашли в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. Согласно предварительной версии правоохранительных органов, причиной смерти стало удушье.

Местные СМИ писали со ссылками на источники, что люди могли отравиться хлором или пищей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram