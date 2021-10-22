Западные СМИ обсуждают выступление Путина на "Валдае"

Его сравнивают с выступлением в Мюнхене в 2007-м году

Мировые СМИ и эксперты активно обсуждают выступление Владимира Путина на Валдайском форуме и цитируют его главные заявления. Российский лидер затронул и тему энергетического кризиса в Европе, и ситуацию в Афганистане. Говорил и о возможном реформировании ООН.

Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме многие СМИ уже сравнили с его мюнхенской речью 2007-го года, которую тогда буквально разобрали на цитаты. Вот и сегодня в ведущих изданиях мира в деталях анализируют: что и как сказал президент России. Британская Financial Times, к примеру, начинает с предложения Путина помочь Европе в решении энергетического кризиса.

"Россия сможет увеличить поставки газа в Европу, как только Германия утвердит новый газопровод “Серверный поток - 2”, сказал Владимир Путин, подчеркивая условия Москвы для оказания помощи по разрешению энергетического кризиса на континенте", - пишет FT.

Как европейские лидеры отреагировали на это предложение, пока неизвестно. В Брюсселе как раз проходит саммит глав Евросоюза, где пытаются найти выход из критической ситуации. Первые заявления от Еврокомиссии: ЕС и так слишком зависим от российского газа, и эту зависимость надо снижать. Хотя именно политика брюссельских чиновников, отказавшихся от долгосрочных контрактов в пользу рыночных отношений, во многом и привела к нынешней ситуации. И это, говорят участники форума, Европе важно понять и принять.

"У нас это очень важный вопрос сейчас! Будет ли у нас энергетический кризис и, может, потом и продовольственный кризис, сильнейший экономический кризис или нет. И многие в Германии, особенно партия зеленых, некоторые такие негативно к российской власти настроенные, считают, что Россия здесь виновата. Меня, как многолетнего политолога и человека, который в Германии тоже что-то пытается сделать для российско-немецких отношений, конечно, это очень удивляет. И бесит даже", - возмущает политолог Александр Рар.

Непростым отношениям России и США, о которых говорил Путин, посвятила свой материал американская Washington post, журналисты которой особо выделяют позицию президента России по выводу американских войск из Афганистана. Путин назвал такое решение Байдена верным. Отметив, что теперь мир должен исходить из новой реальности.

"Российский лидер добавил, что международное сообщество "приближается" к официальному признанию талибов в качестве новых правителей Афганистана, заявив, что решение должно быть принято ООН, и отметив необходимость признания талибами интересов всех афганцев", - пишет Washington post.

Отметили мировые СМИ и тезисы о возможном реформировании ООН. Российский лидер считает, что лишение постоянных членов Совбеза права вето просто уничтожит этот орган, слова Путина о возможном вступлении Украины в НАТО - что Россия расценивает как угрозу. И перспективы создания закрытого военного блока с Китаем - Москва и Пекин такого не планируют.

А вот британский таблоид Daily Mail целую статью посвятил позиции российского лидера по вопросу некоторых этических норм западного мира. Журналисты от лица Путина даже назвали Запад “чудовищным”, хотя речь шла конкретно об одном решении.

"Кремлевский лидер сказал: "Это ужасно, когда детей на Западе учат тому, что мальчик может стать девочкой". Президент также заявил, что существует опасность испортить жизнь целому поколению детей", - пишет Daily Mail.

При этом само издание позицию Путина не критикует. Видимо, понимая, что в ней есть здравый смысл.

В целом же миру еще только предстоит осознать, как действовать в ситуации цивилизационного кризиса, в котором, по мнению Владимира Путина, больше не работают действующие модели. Поиском и осмыслением новых как раз и займутся политологи, эксперты и журналисты со всего мира, которые слушали речь российского президента в Сочи.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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