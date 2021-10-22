Новый максимум: ситуация с коронавирусом в России ухудшается

Регионы вводят дополнительные ограничения

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 37141 случай коронавируса. Это новый максимум. По всей стране объявляют новые ограничения. В Нижегородской области ввели систему QR-кодов. В Свердловской на самоизоляцию рекомендовали уйти пенсионерам, а в Пермском крае - всем, кто не сделал прививку.

В минувшие сутки были обновлены сразу два антирекорда за весь период пандемии: по числу заболевших (свыше 35 тысяч) и умерших - более тысячи. Кроме того, в России были выявлен новый опасный штамм коронавируса. В сложившихся условиях объявление нерабочих дней - вынужденная, но необходимая мера.

В Москве этот период продлится с 28 октября по 7 ноября. На одиннадцать дней будет приостановлена работа всех предприятий и организаций, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса.

При этом контроль за соблюдением санитарных норм в работающих предприятиях будет самым строгим. Сотрудники Роспотребнадзора уже сейчас проводят рейды. К нарушителям применяют самые жесткие меры вплоть до закрытия магазинов. Граждан без масок в транспорте штрафуют.

У школьников с 28 октября по 7 ноября будут каникулы. Вузы продолжат занятия, но только в дистанционном режиме.

С коронавирусом медики сейчас борются на двух фронтах - в "красных зонах" госпиталей и в прививочных кабинетах. Нелегко всем, но врачи понимают: главное - остановить эпидемию.

Нина Юдина полвека проработала терапевтом в 11 горбольнице Кемерова. Полтора года назад ушла на пенсию, а сегодня решила вернуться. Не в красную зону, все-таки возраст - 73 года. Но, убеждена Нина Григорьевна, врач всегда на посту.

"Медработник - это медработник. Конечно, и дома, и на пенсии - это медицинский работник. И нам тут достается хорошо тоже, потому что очень большой наплыв посещений. У нас сейчас начался сезон ОРВИ", - говорит Нина Юдина.

В этот ресторан в Вологде (см. видео) медики пришли не с целью проверки, а чтобы сделать прививки сотрудникам. В заведении воспользовались предоставленной возможностью и подали заявку на выездную вакцинацию на портале горадминистрации. Через три дня все были привиты.

"Ну такая наша, скажем, гражданская ответственность - решили все дружно привиться, обезопасить себя. Не за горами постановление - это нас, так скажем, просто ускорило", - говорит управляющий Дмитрий Тяповкин.

В Башкортостане особое внимание - к гражданам за 60. Среди пожилых, конечно, немало тем, у кого есть противопоказания. Но большинству прививка просто необходима, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья. О необходимости вакцинироваться пенсионеров информируют социальные работники - поквартирно обходят дома и вручают памятки.

В Новосибирске пункт вакцинации еще весной открыли в пригородном вокзале. Когда начался дачный сезон, прививку здесь прямо по дороге на свои участки сделали, в том числе, немало пожилых горожан. А сегодня массово проходят вакцинацию сотрудники транспортных компаний.

"Железнодорожники в данном мероприятии самые дисциплинированные и превышает 80 процентов показатель, так же, как у метрополитена. У транспортных предприятий средний показатель сейчас приближается к 30 процентам", - говорит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

В Татарстане, где эпидемическая обстановка сегодня очень сложная, ввели обязательную вакцинацию для всех граждан старше 60 лет, у кого нет противопоказаний. А также для медиков, учителей, студентов, проходящих практику, работников транспорта, сферы услуг и культуры. В остальных трудовых коллективах должны быть привиты не менее 80 процентов сотрудников.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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