Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма. Главное

Оператор погибла, режиссер ранен

Трагедия на съемочной площадке. Известный актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера. ЧП произошло во время работы над фильмом "Ржавчина". Болдуин играет в нем главную роль. В одном из эпизодов актер стреляет из оружия. Почему оно не было заряжено холостыми патронами, еще предстоит выяснить.

Сюжет, который голливудской звезде мог присниться разве что в кошмарном сне. От рук знаменитого актёра Алека Болдуина погиб человек. Это был обычный съёмочный день. Но в какой-то момент всё пошло не по сценарию. Оружие 63-летнего артиста вместо холостых оказалось заряжено боевыми патронами. Пуля и осколки задели окружающих. Вестерн превратился в детективный триллер.

"Это нереально! Невозможно поверить! Предстоит выяснить, что это было за оружие. Случайно ли его зарядили или причина в поломке. Невероятный случай!" – восклицает журналист Сара Сайден.

Режиссёру картины Джоэлю Соуза пуля попала в ключицу. Он находится в реанимации в критическом состоянии. Оператор 42-летняя Галина Хатчинс получила ранение в область грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу на вертолёте. Спасти её жизнь врачи не смогли. Хатчинс была уроженкой Советского Союза. Выросла на военной базе в районе Полярного круга. В прошлом году успела сняться в фильме и была счастлива, что пробилась в Голливуд. За день до гибели выложила в соцсеть видео, где катается на лошадях.

В фильме "Ржавчина" Болдуин играет известного преступника по фамилии Раст - она созвучна с названием вестерна на английском языке. В этой картине Болдуин выступил и в качестве продюсера. Он - старший из четырёх братьев-актёров известной голливудской династии. Кинозвезда, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", номинант на "Оскар"… Но карьера артиста в последние годы шла на спад. В том числе из-за многочисленных скандалов вокруг его имени. Болдуина трижды задерживала полиция: за нарушение правил дорожного движения, попытку нападения и домогательство. Актёр отделался штрафами и прошёл курс управления гневом. По всей видимости, он был рад вернуться на съёмочную площадку. За несколько часов до инцидента опубликовал фотографию в образе своего героя в окровавленной рубашке. Снимок уже удалён. По свидетельству журналистов, после трагедии Болдуин выглядел потерянным и плакал.

"Актёрский состав и съёмочная группа чувствуют себя опустошёнными и раздавленными сегодняшней трагедией. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Галины. Производство фильма приостановлено на неопределённый срок. Мы сотрудничаем с полицией и готовы оказать содействие в расследовании этого ужасного инцидента", - говорится в заявлении съемочной группы.

Известно, что Болдуин добровольно явился в участок и дал показания. Ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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