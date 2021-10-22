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Проценко высказался о новых нерабочих дней из-за COVID-19

11:34
  • пятница
  • 22 октября 2021

Пути только два: либо вакцинироваться, либо болеть

Режим нерабочих дней, подобный введенному с первой недели ноября, будет повторяться до выработки коллективного иммунитета.
Регионы вводят новые ковидные ограничения

Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. На данный момент в России без "паузы" никак нельзя так как пути только два: либо массово вакцинироваться, либо массово болеть.

"Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, <...> пока не включим голову", - сообщил н в твоем Telegram-канале.

Нерабочие дни в Москве могут предотвратить несколько циклов заражений, добавил Проценко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за  коронавируса. Глава государства также разрешил регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше. Так, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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