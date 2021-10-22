ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Disney перенес российские кинопремьеры

11:56
  • пятница
  • 22 октября 2021

"Вечные" дебютируют в России 8 ноября

В связи с введением в России нерабочих дней в ноябре компания Disney Studios приняла решение перенести премьеры некоторых релизов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Из "Королевской игры" вышло нескучное кино, которое не портит вторичность
"Петровы в гриппе" - одновременно лучший и худший фильм Кирилла Серебренникова

Так, премьера картины Marvel "Вечные" состоится не 4 ноября, а 8 числа. Старт фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" переносится с 28 октября на 18 ноября. Лента Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" дебютирует не 11 ноября, а 18 ноября.

В Disney Studios от комментариев отказались.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать в том числе непродовольственные магазины, заведения общественного питания, спортивные центры и кинотеатры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Disney
Disney
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.