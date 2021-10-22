Disney перенес российские кинопремьеры

"Вечные" дебютируют в России 8 ноября

В связи с введением в России нерабочих дней в ноябре компания Disney Studios приняла решение перенести премьеры некоторых релизов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, премьера картины Marvel "Вечные" состоится не 4 ноября, а 8 числа. Старт фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" переносится с 28 октября на 18 ноября. Лента Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" дебютирует не 11 ноября, а 18 ноября.

В Disney Studios от комментариев отказались.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать в том числе непродовольственные магазины, заведения общественного питания, спортивные центры и кинотеатры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram