В России установлен новый суточный максимум заболеваемости COVID-19

Впервые выявлено больше 37 тысяч новых случаев

В России за минувшие сутки зарегистрирован 37141 новых случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Скончались за сутки 1064 человека, выздоровели 25453 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 8166. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3233 человека, в Подмосковье - 2428.

За весь период пандемии в стране выявлено 8168305 случаев инфекции. Умерли 228453 пациента Выздоровели 7117060 человек.

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