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Медик рассказал, можно ли кормящим мамам вакцинироваться от COVID-19

11:44
  • пятница
  • 22 октября 2021

Женщина несет ответственность не только за себя, но и за ребенка

Вакцинация от коронавирусной инфекции в период лактации и грудного вскармливания не рекомендуется. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
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При этом медик отметил, что многие исследования подтверждают, что вакцинация может быть применена при беременности.

Вечорко также рассказал, что в родильный дом при ГКБ № 15 стали поступать беременные пациентки с коронавирусом в тяжелом состоянии. Врач указал, что эти женщины несут ответственность не только за себя, но и за ребенка.

Дети, рожденные от больных коронавирусом матерей, чаще имеют отрицательный ПЦР-тест. Однако если результат анализа все же оказывается положительным, ребенка переводят в детскую больницу, рассказал Вечерко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В Министерстве здравоохранения России ранее рассказали, что грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом беременность исключили из списка противопоказаний для тех случаев, когда польза от вакцинации превышает возможный риск.

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