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СК задержал экс-главу фан-клуба "Спартака"

12:02
  • пятница
  • 22 октября 2021

Он избил журналиста

Бывший глава фан-клуба московского "Спартака" Валентин Коршунов задержан за воспрепятствование деятельности журналиста Александра Щеголева, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Дело возбуждено по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Следствие будет добиваться ареста Коршунова. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Вечером 20 октября после матча "Спартак" - "Лестер" в Лиге Европы на стадионе "Открытие" (красно-белые уступили со счетом 3:4) Коршунов несколько раз ударил Щеголева, который снимал его на камеру. В момент инцидента экс-глава фан-клуба был пьян.

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