Против экс-главы Хабаровского края Фургала возбудили еще два уголовных дела

Обвинение еще не предъявлено

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили два новых уголовных дела.

Речь идет о мошенничестве и организации преступного сообщества, рассказал ТАСС адвокат Фургала Михаил Карапетян. Санкции статей предполагают лишение свободы на срок до 10 и 20 лет соответственно.

"В данный момент обвинение не предъявлено, ожидаем допроса в понедельник в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Свою вину Фургал не признает и настаивает на том, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели.

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