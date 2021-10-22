При пожаре в Рязанской области погибли 15 человек

Один человек находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

В результате пожара на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области погибло 15 человек. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Судьба еще одного человека остается неизвестной, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе, в котором производился и хранился порох. Утром при включении производственного оборудования раздался хлопок и произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров.

МЧС считает причиной пожара нарушение технологического процесса. При этом угрозы населению нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram