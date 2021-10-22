ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При пожаре в Рязанской области погибли 15 человек

12:00
  • пятница
  • 22 октября 2021

Один человек находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

В результате пожара на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области погибло 15 человек. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Врио МЧС Чуприян вылетел на место ЧП в Рязанской области

Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Судьба еще одного человека остается неизвестной, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе, в котором производился и хранился порох. Утром при включении производственного оборудования раздался хлопок и произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров.

МЧС считает причиной пожара нарушение технологического процесса. При этом угрозы населению нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пожар под Рязанью
Пожар под Рязанью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.