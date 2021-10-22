Еще 4162 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

В столице выявлено 8166 новых случаев

За сутки в Москве от коронавируса поправились 4162 пациента, сообщает в пятницу оперштаб по контролю за распространением инфекции.

Всего в столице вылечились уже 1 552 735 человека.

"В Москве выявлено 8166 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1634 человека, скончались 79 пациентов. На ИВЛ находится 678 человек", - добавили в штабе.

Там также напомнили о необходимости прививаться от COVID-19. Сделать это в Москве можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Найти подробную информацию о вакцинации можно здесь.

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