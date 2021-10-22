Израильский премьер назвал Путина очень близким другом

В Израиле помнят о подвиге российского народа и Красной Армии во Второй мировой

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Сочи в пятницу премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал об отношении его страны к российскому лидеру.

"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", - приводит слова Беннета ТАСС.

Он добавил, что израильтяне хранят память об огромных усилиях, которые потребовались от российского народа и Красной Армии для Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

"У нас в Израиле есть миллион послов, которые говорят на русском языке", - сказал премьер.

Как уточнил Беннет, он намеревается обсудить с Путиным множество тем - в том числе экономическое и научное сотрудничество двух государств.

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