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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 45%

12:19
  • пятница
  • 22 октября 2021

Первый этап вакцинации прошли свыше 53,5 млн человек

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 45,7%. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с данным заболеванием.
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При этом 15 октября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивался в 45%.

Как уточнили в оперштабе, по состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла — 49 161 150 раз, сообщает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее назвала российские регионы — лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID-19: Москва и Подмосковье, Чечня, Тува, Чукотка. Аутсайдерами замглавы правительства назвала Дагестан, Карачаево-Черкесию и Камчатку.

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