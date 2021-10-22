Возбуждено дело по факту гибели людей на заводе в Рязанской области

Число жертв возросло до 16

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных объектов после пожара на заводе в Рязанской области.

Расследовать ЧП будет центральный аппарат СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В Рязанскую область выехали опытные криминалисты.

На месте взрыва работают следователи. После завершения следственных действий спасатели продолжат разбор завалов.

Тем временем в Минздраве сообщили о гибели 16 человек. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии – он получил ожоги более 80% тела. Вертолет санавиации доставил его в областной ожоговый центр.

Пожар на рязанском заводе, где производился и хранился порох, произошел 22 октября. Утром при включении производственного оборудования раздался хлопок и произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар и взрыв произошли из-за нарушения технологического процесса.

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