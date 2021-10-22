МИД России обвинил НАТО в попытке превратить Черное море в поле конфронтации

Перекладывание вины на Россию в данной ситуации неприемлемо

Наращивание силами НАТО активности на российских границах создает новые военные реалии. С таким заявлением в пятницу, 22 октября, выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Североатлантический альянс наращивает военную активность на границе с Россией с привлечением стратегического компонента. При этом НАТО ведет дело к тому, чтобы превратить Черное море в арену конфронтации. Грушко подчеркнул, что это крайне опасный путь.

Представитель российского МИД заявил, что лидеры стран НАТО должны понимать степень ответственности за ухудшение отношений с Москвой, а перекладывание вины на Россию в данной ситуации неприемлемо.

Североатлантический альянс целенаправленно разрушал всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией, в итоге практически никаких позитивных элементов не осталось, указал дипломат. В частности, Москва выразила готовность к сотрудничеству с НАТО по дальнейшей эскалации ситуации на Балтике, но в блоке от этого отказались.

Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, теперь невозможно, подытожил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

21 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черноморском регионе в ответ на "агрессивные действия России". По словам представителя блока, сейчас разрабатывается план переброски в регион подкреплений "в случае необходимости".

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