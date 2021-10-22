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Китай оценил отношения с Россией "выше союзнических"

12:44
  • пятница
  • 22 октября 2021

Цель двух стран - развитие долгосрочных, дружественных связей

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что этом году исполняется 20 лет российско-китайскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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"Китай и Россия не являются союзниками, мы выше, чем союзники. Мир принадлежит народам всех стран. Поэтому проблемы и вызовы, с которыми сталкивается наш мир, требуют общего ответа от народов всех стран", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что цель двух стран - развитие долгосрочных, дружественных, взаимовыгодных двусторонних отношений, эта связь не будет направлена против третьих государств.

"Китай намерен следовать общим путем со всеми членами международного сообщества, включая Россию", - заключил Ван Вэньбинь.

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