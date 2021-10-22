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"Проблема с сознательностью": Песков объяснил низкий уровень вакцинации в России

13:04
  • пятница
  • 22 октября 2021

В результате на фоне возникновения новых штаммов заболевают больше людей

Уровень вакцинации в России от коронавирусной инфекции остается недостаточно высоким, поскольку проблема заключается в сознательности граждан. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, "мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируются". В результате на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов заболевают больше людей.

При этом российская система здравоохранения наработала опыт по увеличению количества койкомест и обеспечению необходимой логистики, в первую очередь — кислородом. Приобретен также огромный опыт и производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты, другим видам материалов, расходников и оборудованию, подчеркнул Песков.

В этом направлении проделана гигантская работа, однако проблема пока с сознательностью граждан, цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

В федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 45,7%. Полностью вакцинацию прошли 49 161 150 человек.

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