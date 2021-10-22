ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль назвал правильным прекращение диалога с НАТО

12:57
  • пятница
  • 22 октября 2021

Концепция альянса подтверждает уместность этого решения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил в беседе с журналистами в пятницу политику, которую в отношении страны ведет НАТО.
МИД России обвинил НАТО в попытке превратить Черное море в поле конфронтации

"Это самым красочным образом подтверждает правильность решений России, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу военной миссии связи НАТО в Москве. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу.

Вместе с тем генеральный секретарь альянса заявил, что объединение сохраняет каналы контактов с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.