Кремль назвал правильным прекращение диалога с НАТО

Концепция альянса подтверждает уместность этого решения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил в беседе с журналистами в пятницу политику, которую в отношении страны ведет НАТО.

"Это самым красочным образом подтверждает правильность решений России, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу военной миссии связи НАТО в Москве. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу.

Вместе с тем генеральный секретарь альянса заявил, что объединение сохраняет каналы контактов с Россией.

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